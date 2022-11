Abatido, Ex-marido de Jojo Todynho surge redes e expõe motivo do término com a cantora

Lucas Souza está no centro de uma polêmica separação com Jojo Todynho. Após a cantora dar uma festa para comemorar a assinatura do divórcio, o militar usou as redes sociais para falar sobre Jojo e a nota que uma ex-A Fazenda deu para o seu desempenho sexual. Sem se contentar, Lucas ainda deu uma entrevista para o “Domingo Espetacular”, da Record, o militar falou um pouco mais sobre o relacionamento com Jojo.

Após o divórcio, Lucas deixou a casa em que morava com Jojo e foi para um apartamento na Zona Oeste do Rio. “Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos, então estou recalculando a rota. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido“, contou neste domingo (6).

“Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que isso podia gerar”, explicou Lucas, que foi criticado por Mc Mirella por noite de sexo com Liziane Gutierrez. “Sou uma pessoa muito imediatista, tomo uma atitude que eu sei que posso fazer errado. Fiquei triste, porque não estava esperando [o término], estava querendo consertar algumas coisas e mudar“, completou.

Lucas Souza se recusa a falar sobre relação com ex-A Fazenda

Lucas foi flagrado com Liziane três dias após anunciar o fim do casamento. Na ocasião, Jojo comentou sobre o caso. Na entrevista para o programa da Record, o militar se recusou a falar sobre o flagra.

Por outro lado, Liziane foi entrevistada pelo programa e não poupou palavras para falar sobre Lucas. Embora tenha admitido noite de sexo, ela negou que seja um relacionamento. “Ele não cumpriu o combinado de que nós não falaríamos nada”, contou.

“Ele está perdido, e esse é um momento que ele não deve se envolver com ninguém“, aconselhou a ex-peoa. Na última semana, Liziane falou que Lucas não tinha experiência com a mídia e por isso mentiu sobre ter vivido affair com ela.

Fonte/ A Gazeta do Acre