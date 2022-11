Aaron Carter é encontrado morto em casa

- Publicidade -

Aaron Carter foi encontrado morte, neste sábado dia 5, em sua própria casa, na região de Lancaster, Califórnia. O corpo do cantor foi encontrado na banheira, após uma pessoa ligar para a policia, no 911, ás 11h de hoje e relatar que havia um homem que se afogou na banheira. As informações são do TMZ.

Ainda, segundo fontes, detetives de homicídios foram enviados para investigar a casa, porém, até o momento, não há evidencias de um crime. Vale ressaltar que em casos como esse é padrão que detetives visitem os locais.

Além de ser irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys, Carter foi um fenômeno dos anos 90. O astro lançou seu primeiro álbum pop quando tinha nove anos de idade, em 1997.

Apesar do sucesso, o cantor já passou por altos e baixos com o uso de drogas e chegou a ir para reabilitação duas vezes.