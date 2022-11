A partir de hoje a emissão de passaportes estão suspensas em todo o país por falta de recursos

- Publicidade -

A Polícia Federal afirmou que a emissão de passaportes será suspensa em todo o país a partir deste sábado (19) por falta de recursos. De acordo com a corporação, as solicitações pela internet e os agendamentos continuam normalmente, mas não existe previsão de entrega dos documentos.

Em nota, a PF informou que as restrições financeiras atingem o setor responsável pela emissão do documento. “A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”, destaca o texto.

A decisão da corporação não afeta as pessoas que já fizeram a solicitação e aguardam para receber o passaporte. “Usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 18/11 receberão seus passaportes normalmente”, completa a PF.

O passaporte é documento essencial para viagens ao exterior. Muitos países, como Estados Unidos, nações da União Europeia, da Ásia, África e outras regiões exigem o documento para autorizar ingresso de brasileiros em seus territórios. No Mercosul, os visitantes podem entrar portando um Registro Geral (RG) brasileiro.

A instituição informou que acompanha a situação do orçamento junto ao governo federal e espera normalizar o serviço.

R7