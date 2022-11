A importância da perícia em locais de crime

- Publicidade -

Dificilmente sem provas alguém será levado ao tribunal e será condenado. Eis a máxima do ordenamento jurídico. Neste sentido que a figura do Perito Criminal é tão importante. Os locais de crime são ambientes extremamente delicados, onde o simplesmente transitar de pessoas sem os devidos cuidados pode acarretar o desfazimento de vestígio que poderia ser convertido em evidência e indício, ou seja: a prova, que poderia levar ao autor do fato delituoso, ao até mesmo de inocentar pessoa suspeita, que não tenha participado do cometimento do fato. É neste sentido que a figura do Perito Criminal se torna tão importante para os estudos dos crimes. Nas palavras de Eraldo Rabelo: “Local de crime constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se, desse modo, para sempre os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia de peritos”.

Quando as polícias ostensivas não chegam aos autores dos crimes em flagrante, é hora da polícia judiciária entrar em cena. Os peritos criminais são os operadores de segurança pública que lançam mão da ciência para desvendar a dinâmica do ocorrido e ainda, a autoria. Seus trabalhos não se limitam apenas aos locais de crimes, mas, a investigação científica pode ocorrer em laboratórios e até mesmo em sistemas de informação. Os peritos criminais atuam em mais de 30 áreas do conhecimento científico, das quais citamos as engenharias, informática, medicina, contabilidade, química, farmácia, dentre outras.

