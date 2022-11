A Fazenda: Tiago Ramos entra em contato com a Justiça para voltar para o reality da Record

- Publicidade -

O famoso modelo e digital influencer, Tiago Ramos voltou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Quem acompanha o ex-integrante do reality show rural da Record, já sabe que ele vive virando notícia e, é claro, que agora não foi diferente. O ex-participante entrou em contatou com a Justiça para conseguir voltar para A Fazenda 14.

O ex-A Fazenda, ainda não aceitou a ideia da eliminação e busca, de forma legal, uma maneira de retornar para a atração. A notícia foi dada pelo próprio digital influencer, que usou as redes sociais para contar que contratou o advogado criminalista Gil Ortuzal para buscar uma reconsideração da emissora.

Ele foi expulso após se envolver em uma briga com Shayan, também expulso, que terminou em agressão física. O advogado do ex-peão alega que, ao analisar as imagens, é possível constatar que apenas Tiago foi agredido durante a confusão. “Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, porém, com olhar jurídico”, disse ele.

“No primeiro momento verificamos e entendemos que Tiago não deveria ser expulso. E que ele perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. No segundo momento, analisamos o tribunal da internet, e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido, de que ele não deveria ser expulso”, continuou o profissional de Tiago Ramos.

“Estamos analisando também a ameaça por parte do Shay, após ter saído do reality. E vamos registrar um boletim de ocorrência para as providências necessárias. Estamos aqui para assessorar o Tiago, buscando preservar a sua integridade física e moral”, acrescentou o contratado pelo ex-integrante de A Fazenda 14.

O advogado revelou que o seu cliente gostaria que a produção do programa da Record reavaliasse a decisão. “Tiago gostaria de uma nova análise e reconsideração do programa para que ele volte para a ‘Fazenda’. Vamos buscar essa oportunidade para ele e buscamos com vocês para isso”, encerrou.