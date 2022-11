A Fazenda: Bárbara tira Deolane do sério, a humilha em briga e parte pra cima: “Suja”

- Publicidade -

Em A Fazenda, Deolane e Bárbara Borges protagonizaram mais uma briga nesta terça-feira (01). Em suma, estando na cozinha da sede, as adversárias trocaram xingamentos e ofensas. “Não adianta limpar a casa se você é toda suja por dentro, sua boca é suja”, declarou a atriz, irritada.

Em síntese, a briga teve início enquanto as peoas faziam as tarefas domésticas na sede. Enquanto Deolane limpava o chão, Bárbara limpava a pia. Sendo assim, ao passar pela cozinha e se deparar com a sua rival lavando a louça, a advogada disparou: “Que bom”, disse a loira. “É, que bom, né? E não adianta limpar a casa se você é toda suja por dentro, sua boca é suja”, rebatou a artista.

Desse modo, na defensiva, Deolane acusou o grupo da Babi de não realizar as tarefas domésticas na sede. “Pelo menos eu sou limpinha, não fico dando H. A panelinha não pode lavar”, declarou a viúva do MC Kevin (1998 – 2021).

“Ah, tá bom pra caramba. Vai limpar sua boca, boca suja. Mas não tem como limpar a boca, né? É a educação”, atacou a atriz. “Porca e preguiçosa isso que você é: suja! Você e todo o seu grupinho”, contra-atacou a magistrada.