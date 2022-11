A Fazenda 14: Conversa entre rivais na baia gera discussão entre peões do Grupo B

- Publicidade -

Na madrugada desta quarta-feira (09), Ruivinha de Marte e Deolane Bezerra deixaram as desavenças de lado e tiveram uma longa conversa. Isso porque ambas encontraram em Thomaz Costa um assunto em comum.

As duas passaram a conversa toda lembrando situações que viveram com o ex-Carrossel antes e durante o confinamento do ator, que já deixou o reality rural.

“Disse que queria casar, ser pai de um menino, que não bebia, não fumava. Ele implorou para ir na minha casa na véspera de entrar e eu não deixei… Ele queria ficar com Pétala aqui dentro. Você não tem noção. Peguei muito ódio dele. Lá fora não quero nem ‘oi’ para mim. Ele foi muito filho da p*ta”, iniciou a advogada.