8 milhões de posts: Marília Mendonça ecoa na web um ano após sua morte

Um ano após sua morte, marcada neste sábado (5/11), a cantora ainda é lembrada, citada e comentada por seus fiéis fãs. No Twitter, não é incomum notar que a mãe de Léo, de 2 anos, elenca os assuntos mais falados da rede social, geralmente com adoradores da artista rememorando músicas, shows, frases e vídeos de Marília.

Mais recentemente, por exemplo, internautas resgataram um vídeo de Marília Mendonça declarando o #EleNão, hashtag usada em 2018 para mostrar oposição ao na época candidato Jair Bolsonaro. Na ocasião, a cantora foi uma das poucas artistas do mundo sertanejo a participar da campanha contra o político.

De 5 de novembro do ano passado — dia do trágico acidente de avião — até 31 de outubro de 2022, o nome de Marília Mendonça foi citado 8 milhões de vezes na rede social do passarinho. Dados enviados pelo Twitter Brasil ao Metrópoles indicam que, deste total, 600 mil citavam diretamente a conta oficial da rainha do sertanejo.

Marília Mendonça em números

Dentro dos 8 milhões de posts sobre a cantora, as hashtags mais citadas foram #MaríliaMendonça, #Grammy e #DecretosReais. O segundo cita a homenagem da premiação à Rainha da Sofrência, enquanto o terceiro mostra a presença do público no lançamento da primeira parte do EP, que conta com quatro músicas inéditas.

De acordo com o Twitter Brasil, a homenagem do Grammy para a cantora teve um pico de citações na rede social. Na ocasião, em 3 de abril deste ano, a imagem da sertaneja brasileira de 26 anos foi exibida no telão principal da 64ª cerimônia, durante o In Memorian, momento de lembrar os grandes nomes da música que faleceram.

Decretos Reais Vol.1, por sua vez, atingiu mais de 500 mil streams no Spotify em uma hora de lançamento. O EP póstumo conta com as faixas Te Amo Demais e Não Era Pra Ser Assim – versões originais com Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano -; Sendo Assim, gravada por Genivaldo Santos em 1976; Te Amo, O Que Mais Posso Dizer sucesso na voz de icônico Ovelha; e Muito Estranho (Dalto).

A rede social do passarinho azul ainda aponta que o aniversário de Marília, comemorado em 22 de julho — o primeiro após a morte da estrela —, também contou com um pico de citações durante o dia.

Internet fala sobre um ano sem Marília Mendonça

Durante todo o dia dessa sexta-feira (4/11), o nome de Marília Mendonça voltou a ecoar em todos os cantos do Twitter. Internautas relembraram que, há um ano, a cantora fazia o último show de sua vida. A apresentação aconteceu em Sorocaba, São Paulo.

“Amanhã faz 1 ano que a Marília se foi, e é impressionante a forma que ela se faz presente todas as vezes que ouvimos músicas dela. Aí Marília Mendonça, que saudade, você eternizou suas músicas para gerações aqui na terra”, disse uma fã.

“E Marília amanhã será. 1 ano de saudades, 1 ano de lembranças, 1 ano de um vazio que nada pode preencher. 1 ano sem a Rainha Marília Mendonça. Pra sempre em nossos corações. A luz você que você deixou vai brilhar sempre Lila”, lamentou mais um.