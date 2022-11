Mais um envolvido na morte de indígena que foi degolado por dívida de drogas é preso no Acre

“A delegacia de Feijó reafirma o compromisso na elucidação dos crimes contra à vida, angariando provas para condenação dos autores desses delitos. Feijó é a cidade do Acre com o segundo maior índice de mortes em 2021 e 2022 e consta com praticamente 100% de resolução dos casos, com os envolvidos presos e colocados à disposição do Poder Judiciário”, concluiu o delegado.

G1 Acre