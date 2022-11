Homem ameaça ex-esposa com arma e morre em confronto com a polícia

- Publicidade -

Um homem, de 41 anos, morreu após ser atingido durante confronto com policiais civis no município de Ivinhema, a 272 quilômetros de Campo Grande, na noite de quinta-feira (17).

De acordo com boletim de ocorrência, os agentes foram até o local, após o suspeito ameaçar a ex com uma arma de fogo, por não aceitar o fim do relacionamento.

Os policiais foram informados de que o homem também estava efetuando disparos no quintal da casa.

Com a chegada dos agentes, o suspeito teria entrado para o interior da residência para se armar e logo em seguida efetuado pelo menos quatro disparos contra a guarnição, que revidou e o atingiu.

O homem foi socorrido, mas morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Nenhum policial ficou ferido.

Em buscas no local, além da arma de fogo, foram encontradas porções de drogas, que o suspeito estaria consumindo no local, bem como grande quantidade de bebida alcoólica.

