Ginásio poliesportivo do município de Bujari está abandonado

Nos últimos dias, alguns Desportistas residentes no município de Bujari entraram em contato com a nossa equipe para fazer reclamações sobre o atual estado de conservação do ginásio poliesportivo de Bujari.

Com o passar dos anos, o tempo corrompeu boa parte da estrutura, a piscina comunitária está servindo de criadouro de mosquitos.

Logo após as reclamações terem chegado ao poder público, a Secretaria Municipal de Esportes do município, já deu início aos trabalhos de recuperação do espaço.

Os Desportistas só pedem que o espaço seja reformado e que assim possam voltar a atender a população.