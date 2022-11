Clube paulista prepara oferta para tirar Marinho do Flamengo

- Publicidade -

Marinho do Flamengo pode está voltando ao futebol paulista em 2023. Uma temporada depois de chegar ao Flamengo, o atacante que custou uma boa grana ao clube, ainda não conseguiu brilhar no Rio de Janeiro, e pode receber em breve, uma oferta para voltar para São Paulo.

Marinho chegou ao Flamengo no começo deste ano, junto ao Santos ele assinou um contrato de duas temporadas com o clube carioca, mas as chances de ser negociado, pelo Fla, ao término da temporada, são grandes. Primeiro, pelo fato do jogador ter um dos maiores salários do elenco (cerca de R$ 800 mil mensais), além de não ter conseguido render o esperado no clube carioca.

Ciente da situação do atleta, o Santos pretende fazer uma proposta pela volta de Marinho, em 2023, para a próxima temporada. O Peixe sabe que o Flamengo está aberto a negócios, e pretende entrar com proposta em breve, como avança o portal ‘Torcedores.com’.

O retorno de Marinho agora depende da aprovação do conselho gestor de futebol do Peixe. Uma possível volta de Marinho é bem vista pela diretoria do Santos, mas á cautela, já que se trata de um jogador caro, além de que, negociar com o Fla, não é uma simples tarefa.

Marinho com a camisa do Flamengo

Apesar de não ter brilhado, Marinho foi bastante utilizado na temporada, especialmente, após chegada de Dorival Jr, são dois títulos no Rio de Janeiro, Copa do Brasil e Libertadores.