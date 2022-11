Sebrae reúne 42 startups no Demoday 2022

- Publicidade -

Demoday é o dia de demonstração onde as startups irão apresentar seus negócios e soluções para possíveis investidores, após a participação no programa de pré-aceleração e aceleração conduzidas pelo Sebrae Acre. A 5ª edição do evento aconteceu nesta quinta-feira (10), no SebraeLab da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Esta é a primeira edição pós-pandemia, e traz uma dinâmica diferente das anteriores, onde somente oito startups participavam deste dia. Neste ano serão 11 startups do programa de pré-aceleração do SebraeLab/Ufac e 31 do programa de aceleração do Inova Amazônia.

Durante o evento, cada startup teve três minutos para apresentar o seu modelo de negócio aos possíveis investidores. “Achei o Demoday fantástico, é uma possibilidade de ter contato com investidores, principalmente para startups como a nossa, que ainda está em fase de desenvolvimento. É muito bom ver que agora fazemos parte desse ecossistema e que a partir daqui é só crescimento”, declarou Thais Sampaio, CEO da Lawork, startup voltada para uma ferramenta que une aprendizagem e a técnica design da informação, para tornar eficiente a comunicação na comunidade jurídica.

Os investidores tiveram dois minutos para fazerem seus questionamentos às startups. Estiveram presentes investidores de referência no país, como: Rafael Ribeiro e Monalisa Medeiros, da Bossa Nova Investimentos; Carolina Vasconcelos, da FHE Ventures; Rodrigo Guimarães, da Biotech Investimentos; e o Sicredi. Participou também a gestora do programa Capital Empreendedor do Sebrae Nacional, Maria Auxiliadora.

“Para nós, é importante estar em contato com o Norte, e quando a gente vem aqui, percebemos que tem coisas incríveis que precisam ser mostradas para todo o Brasil. Vimos projetos incríveis sendo constituídos e que tem capacidade para ter uma abrangência nacional, e sim ser investidos por grandes fundos como o nosso, que está em São Paulo”, destacou o head de novos negócios da Bossa Nova Investimentos, Rafael Ribeiro.

A gestora do Inova Amazônia no Acre, Rosa Nakamura, manifestou sua satisfação em ver as startups do programa participando do Demoday. “Hoje é um dia muito especial, porque estamos consolidando os 31 projetos do Inova, que agora realmente estão na fase de entrar no negócio, partindo para a execução do projeto. É uma celebração de um trabalho de um ano, onde eles passaram por muitos desafios e dificuldades que foram superados, e hoje eles estão aqui apresentando seus projetos para os investidores”, disse.

A iniciativa proporciona a possibilidade de um processo de negociação, onde será tratado sobre o investimento real para as startups, para que ganhem tração e conquistem novos mercados.

Assessoria