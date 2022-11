Perigo: Ligação elétrica clandestina faz mais uma vítima em Rio Branco

- Publicidade -

Jucier Fernandes da Silva, de 37 anos, foi atingido por uma descarga elétrica quando tentava fazer uma ligação de um poste para uma residência, na rua Baguari, bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, o homem teria subido no poste para religar a energia, quando foi surpreendido por uma voltagem elétrica, que atingiu todo o corpo do homem. Em seguida, Jucier caiu do poste, de uma altura de aproximadamente 5 metros, e bateu a cabeça fortemente contra o solo, ficando desacordado.

Populares, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o local e atendeu a vítima, que após ter o quadro clínico estabilizado, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo a médica do Samu, o paciente foi entregue no setor de trauma, para fazer avaliações e iniciar o tratamento específico para vítimas de choque elétrico.

Perigo de fazer ligação

O principal risco relacionado às ligações clandestinas é do choque elétrico. Por não ter a capacitação necessária e não utilizar os equipamentos de proteção coletivos e individuais, o infrator pode ter contato com a eletricidade e receber uma descarga, podendo vir a óbito.