Vídeo: Pastora diz para “crentes esquerdistas” não pedirem orações por crianças

Uma pastora da Assembleia de Deus de Sorocaba, no interior de São Paulo, publicou um vídeo nas redes sociais em que diz para “crentes esquerdistas” não há procurarem mais pedindo por orações a crianças que estão internadas em UTIs.

A pastora em questão é Michelly Bezerra que apagou o vídeo das redes sociais após ser procurada pela reportagem do site G1.

Ainda de acordo com o G1, ela teria se desculpado através de mensagem no WhatsApp. “Peço desculpas se alguém se ofendeu. Nunca foi a intenção”, disse.

Michelly que é apoiadora do atual presidente Jair Bolsonaro afirmou no vídeo que posteriormente foi apagado: “Por favor, não me procurem mais pra pedir orações por crianças que estão em UTIs, crianças de seus amigos, sobrinhos ou sobrinhas que estejam correndo risco de vida. Porque quem vota em quem é a favor de aborto, claramente diz que a vida de uma criança não é importante, nem necessária e nem vale nada”, afirmou Michelly.