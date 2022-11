Vídeo: Pastor alemão salva menino de ataque de cão do vizinho

- Publicidade -

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento assustador (e heroico) em que um pastor alemão salva o seu mais jovem dono de um outro cão, no último dia 8 de novembro, no sul da Florida, nos EUA.

Nas imagens é possível ver o menino, de seis anos, brincando no jardim com o seu cão, Tank. De repente, um outro cão vem a correr em direção à criança, muito provavelmente para a atacar. O pastor alemão mete-se à frente e consegue manter o animal longe do rapaz que, visivelmente assustado, foge para a mãe chorando.

O vídeo foi compartilhado no TikTok pelo pai da criança, que assina nesta rede social como ‘lovehenesy94’. Aí, o homem revelou que Tank é “um bom menino” e que apesar de não ter sido treinado, tem um instinto protetor bem afinado. Já o filho está bem, apesar de não ter ganho para o susto.

Veja o vídeo abaixo:

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL