A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do assassinato de Francisco Aparecido de Oliveira. O corpo da vítima, que estava sem a cabeça, foi encontrado na tarde de quinta-feira, 10, em um açude na zona rural do município de Epitaciolândia. A vítima estava desaparecida há 14 dias.

Francisco Aparecido era investigado pela acusação de dois homicídios. O Delegado Luiz Tonini disse que o crime por ter sido uma vingança.

Acre News