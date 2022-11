Joelma cover: acreana faz sucesso nas redes sociais com imitações da cantora e acumula mais de 11 mil seguidores

- Publicidade -

Sempre com sorriso no rosto, esbanjando alegria por onde passa. É assim que vive a empregada doméstica, Francibele Bezerra, de 43 anos, que, nas horas vagas, faz cover da cantora Joelma, de quem é fã, desde a adolescência. O sucesso dela já a fez conquistar mais de 11,4 mil seguidores, em uma rede social.

Cibele, como é mais conhecida na cidade onde mora, em Senador Guiomard, no interior do Acre, começou a ver o perfil no Instagram crescer, quando começou a fazer lives, usando looks que são réplicas dos de Joelma, durante a pandemia. Ela também faz apresentações em escolas, lojas e eventos do município.

De peruca loira e roupas semelhantes as da artista, ela dança, faz os passos de coreografias, joga os cabelos e diverte os seguidores e amigos.

“Foi uma brincadeira. Eu imitava ela no tik tok, e, quando chegou a pandemia, a minha irmã falou pra mim: ‘Bele, por que tu não faz uma live?’ Perguntei: maninha, o que diacho é live?”, relembra, bem humorada.

Ao receber a explicação de que era uma forma de os cantores se apresentarem, durante a pandemia, por meio das redes sociais, ela, então, decidiu fazer a apresentação.

“Resumindo, comecei a divulgar e corri atrás dos prêmios, que era para as pessoas me assistirem e ainda ganhar prêmios. E começou essa coisa, todo mundo gostou”, lembra.

Quando foi fazer a live, ela pediu para a costureira Luizete Silva fazer uma réplica da roupa de Joelma, com a bandeira do Acre. Assim, foi ampliando as opções de looks, e, hoje, já possui várias imitações.

As lives, que ela faz até hoje, são regadas de alegria, música e muitas coreografias, características marcantes de Joelma – a paraense e a acreana. E claro, que, além do entretenimento, Cibele ainda ajuda as pessoas.

“Minha vida é assim, trabalho, e faço lives beneficentes, ajudo as pessoas, arrecado brinquedos, cestas básicas e vários prêmios”, conta.

Crescimento nas redes

Cibele é fã de Joelma, desde os 16 anos. Ela diz que, aos 24, foi a um show da cantora, na capital acreana, Rio Branco.

E, ao relembrar o crescimento na internet, ela relata que, quando fez a primeira apresentação, não chegava a ter mil seguidores no Instagram. Atualmente, já são mais de 11 mil. Reflexo de outras pessoas que, assim como ela, são fãs da artista.

“Um dia, estava fazendo a unha e tinha 1,3 mil seguidores e, de repente, olhei, tinha 10 mil. Pensei que só podia ser fake. O que aconteceu? Foi uma pessoa do Pará, que viu minhas lives, e o pessoal foi me seguindo. São fãs dela, que começaram a me seguir. Agora, estou esperando um presente dela, que são dois looks”, comemora.

Sucesso

Cibele não tem “cavalo manco” [sucesso da cantora paraense], mas tem a bicicleta, que é o meio de transporte usado pela cover, que transita pela cidade acreana, distribuindo carisma, e, por onde passa, recebe o carinho das pessoas.

“Se eu chegar num lugar e não tirar fotos, as pessoas ficam com raiva de mim. Me chamam. Sempre, sempre sou assim. Agora mesmo tive um problema sério, que enfartei, tive trombose e derrame, estou melhorando aos poucos, e estou seguindo, cuidando da saúde, e as pessoas estão pedindo por live, mas estou planejando para dezembro, e o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, vou fazer”, pontua.

Show

Recentemente, ela esteve em um show de Joelma, na cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde fez sucesso com seus looks inspirados na cantora.

Cibele levou uma bota para entregar a Joelma, mas, devido a pandemia de Covid, e as reiteradas vezes que a cantora teve a doença, o encontro, pessoalmente, não foi possível. Mas, ela esteve com a equipe da artista, ganhou um camarote e entregou o presente para uma assessora.

“Estava famosa, todo mundo tirando foto e quase não assisti ao show, fazendo fotos”, conclui sobre o show.

A Gazeta do Acre/Alcinete Gadelha