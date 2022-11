Fatalidade: Jovem de 19 anos sofre mal súbito e morre enquanto jogava futebol no Acre

- Publicidade -

O jovem goleiro de 19 anos, morreu após sofrer um mal súbito quando jogava futebol no campo do Flamenguinho, na noite desse sábado (5), na estrada Dias Martins, em Rio Branco.

O rapaz, identificado por Felipe Dias de Albuquerque, chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Conforme informações repassadas, Felipe, que é jogador do time Galvez, estava participando de uma partida de futebol, quando passou mal e caiu subitamente. Os paramédicos do Samu foram acionados, e ao chegar no local, Felipe Dias já se encontrava em Parada Cardiorrespiratória (PCR). Imediatamente, os socorristas entubaram o rapaz e deram início ao procedimento de reanimação do jovem, que durou mais de 1h, porém, o jogador não reagiu á massagem cardíaca e morreu no local.

Segundo o enfermeiro do Samu, Lourenço Vasconcelos, o jovem foi levado ao necrotério do Pronto Socorro, onde aguardará a remoção por parte do Instituto Médico Legal, que encaminhará o corpo até a sede do IML, onde o cadáver passará por exames de necropsias para descobrir a causa da morte.

Veja o Vídeo: