Família de paraibano encontrado morto em geladeira suspeita que crime tenha ocorrido durante encontro amoroso.

- Publicidade -

A investigação do caso do corpo de um jovem paraibano encontrado dentro de uma geladeira em Pernambuco na manhã da última quinta-feira (3) foi repassada para a polícia civil paraibana. Adonias Ferreira da Costa, de 21 anos de idade, estava desaparecido desde o dia 13 de outubro.

Corpo de paraibano que estava desaparecido é encontrado dentro de geladeira.

A perícia realizou coleta do material genético e analisou o caso. O corpo foi encaminhado para uma unidade do Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife e o laudo deverá ser expedido em 30 dias.

A polícia ainda não definiu uma linha de investigação, mas a família relatou inicialmente a polícia que suspeita que o crime tenha relação com algum encontro amoroso e parentes revelaram possuir prints de conversas que corroboram com essa tese.

Natural da cidade paraibana de Maturéia, Adonias saiu da casa de uma irmã em Teixeira, também na Paraíba, no último dia 13 de outubro. Ele afirmou que iria para a casa da mãe, em sua cidade natal, mas não chegou ao local.

O carro em que o jovem estava foi achado na cidade de Itapetim menos de uma semana depois do sumiço dele. O paradeiro de Adonias, no entanto, permanecia desconhecido.