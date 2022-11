Comunidade ribeirinha em Manoel Urbano vai receber Projeto Cidadão nos dias 10 e 11 de novembro

- Publicidade -

A comunidade ribeirinha Espírito Santo, situada em Manoel Urbano, vai receber nos dias 10 e 11 de novembro, o Projeto Cidadão, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Os serviços serão ofertados na Escola Chico Mendes a todos que moram na região.

Os atendimentos serão: emissão de documentos (RG e CPF); consultas e encaminhamentos de ações judiciais e retificação de documentos; serviços de saúde, com odontologia, testes rápidos, coleta de PCCU, vacinação contra Covid-19, Influenza e aferição de Pressão Arterial; também será disponibilizado o cadastro único e Auxílio Brasil. Além disso, está sendo ofertado o Casamento Coletivo.

A edição é realizada com apoio de diversas instituições e com financiamento do Convênio Plataforma +Brasil n.°902/2020, firmado entre o Tribunal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao longo do ano foram realizadas diversas edições do Projeto Cidadão, com esse recurso, para beneficiar comunidades indígenas, ribeirinhas, áreas rurais e população em situação de vulnerabilidade social.