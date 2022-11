1º Campeonato de Capoeira Show será realizado neste domingo na Concha Acústica

- Publicidade -

A Associação Cultural e Desportiva do Acre Brasil Capoeira, através do Fundo Municipal de Esportes e Lazer de Rio Branco, irá promover neste domingo, 6 de novembro, a a partir das 18h, na Concha Acústica, localizada no Parque da Maternidade, um grande evento envolvendo os melhores capoeiristas da capital.

O evento conta com a participação do contra mestre Angolinha e tem o objetivo de promover ao público, um grande show de habilidades dos capoeiristas locais.

A competição será feita da seguinte forma; Todos os capoeiristas irão se enfrentar durante a disputa, e cada um vai mostrar os melhores movimentos e combinações da modalidade, proporcionando um belo espetáculo artístico aos presentes, onde o maior foco são as manobras envolventes.

A competição terá três jurados que vão avaliar as melhores apresentações no individual masculino e feminino. Cada capoeirista, terá 1m30s para mostrar sua performance. Os competidores que adquirir maiores pontuações serão os vencedores e receberão uma premiação em dinheiro, além de medalhas e troféus.

Veja a premiação: