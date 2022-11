VÍDEO: Bolsonaristas arremessam churrasqueira em agentes da PRF em Rio do Sul (SC)

- Publicidade -

Dois agentes da Polícia Rodoviária federal (PRF) ficaram feridos após serem atacados por multidão bolsonarista que se recusou a desobstruir um bloqueio ilegal em trecho da BR-470 em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Os agentes foram atacados com barras de ferro. Nas imagens é possível ver os golpistas atirando cadeiras de plástico e até mesmo uma churrasqueira que estava sendo usada em plena tarde de segunda-feira (7).

Também é possível ver o momento em que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) começam a atirar os objetos nos policiais. Com uma placa pedindo “intervenção militar” à esquerda inferior das imagens, os bolsonaristas começam a atirar as cadeiras e a churrasqueira nos agentes que se preparavam para cumprir ordem judicial que obriga o desbloqueio da via. Na sequência, a multidão acaba encurralando os policiais e as agressões se intensificam. Nesse momento é possível ver um homem com boné amarelo agredindo os policiais com uma barra de ferro.

O ataque sincronizado fez com que a PRF recuasse e seus agentes fossem expulsos da área do bloqueio. Foi solicitado reforço para a Polícia Militar de Santa Catarina.

Na manhã desta segunda-feira (7) uma série de bloqueios de rodovias, que haviam sido dispersos nos dias anteriores, foram reorganizados. O bloqueio de Rio do Sul teria sido iniciado por volta das dez horas da manhã. Outros dois bloqueios, na BR-101, em trechos localizados em Porto Belo e Palhoça, na Grande Florianópolis, começaram por volta das 7 horas e foram desbloqueados cerca de uma hora mais tarde sem maiores incidentes.

*Com informações do G1.

Por Raphael Sanz