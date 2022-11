1° Ten Bm Ely representa Cbmac em Triathlon

- Publicidade -

Neste domingo, 13, o 1° Ten BM Ely realizou a prova de triathlon na distância meio Ironman representando o CBMAC, em Maceió-Al.

A prova é desenvolvida da seguinte forma: 1,9km de natação, 90km de bicicleta e 21km de corrida. O 1° Ten Ely obteve a terceira colocação na categoria 35-39 anos, sendo uma das categorias mais fortes do triathlon.

“Só gratidão à Deus, minha família e a minha corporação nas pessoas do comandante geral o Sr coronel @charles e do subcomandante geral o Sr coronel @eden que tem apoiado a prática esportiva dentro da nossa corporação. Obg meu Deus, o melhor do mundo”.

Galeria de Imagens:

Foto: 𝐂𝐁𝐌𝐀𝐂

Fonte: 𝐂𝐁𝐌𝐀𝐂