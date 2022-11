1° Baile da Melhor Idade agitou a Praça da Juventude na Cidade Nova

- Publicidade -

O maior compromisso da atual gestão é proporcionar qualidade de vida aos rio-branquenses, sobretudo aos idosos. Por isso, na manhã desta quinta-feira (10), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou o 1º Baile da Melhor Idade, na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova.

Antes de “cair na dança”, os idosos puderam desfrutar de um belo café da manhã e como o assunto é promoção de saúde, também esteve presente no evento, uma equipe para medir a pressão e glicemia dos idosos, para que pudessem se divertir em segurança.

A prefeita em exercício, Marfisa Galvão, explicou a importância da terceira idade se manter ativa, sendo o Centro de Idosos um importante aliado para isso.

“Todos aqui estão muito satisfeitos, felizes, confraternizando, e isso é a Prefeitura de Rio Branco quer, proporcionar, realmente, dignidade às pessoas que são usuárias do nosso sistema.”

O secretário-adjunto da SASDH, Francisco Bezerra, enfatizou que o propósito dessas ações voltadas para a terceira idade são proporcionar bem-estar e alegria em suas vidas.

“A proposta é trazer alegria para quem precisa, pois muitos idosos sentem o abandono, onde a tendência do idoso é de ir ficando solitário e essa ação da secretaria cria essas oportunidades de confraternizar e trazer ânimo pra vida deles, esse é o objetivo”, disse.

Com o início da música, os idosos logo buscaram seus pares para começar o baile. Até a prefeita em exercício “caiu na dança”. Quem não arredou pé do salão, foi seu José Magalhães, de 80 anos, apaixonado pela dança desde os 12. Ele levou a coroa de rei da 1ª edição do Baile, entregue pelo deputado estadual eleito, Eduardo Ribeiro.

“Para mim é uma sensação imensa, muito melhor do que quando eu tinha 18 anos. Gosto muito de dançar, me divertir, isso para mim é tudo, principalmente essa oportunidade de ser o rei”, expressou.

Celeste Baby, como gosta de ser chamada, tem 60 anos, ela contou que o segredo para chegar na terceira idade tão bem e disposta, é nunca deixar a saúde para segundo plano, não é à toa que foi coroada a rainha.

“É uma satisfação muito grande, sempre estarei aqui honrando a terceira idade, como é o dever de cada um de nós em participar. Vem pessoal, vem fazer parte desse projeto que é muito lindo e maravilhoso”, disse.

Acre News