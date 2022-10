Zona Nerd Especial de Halloween tem apoio cultural

Doces ou travessuras, casa mal-assombrada e desfile cosplay de terror são algumas das atrações do evento Zona Nerd Especial de Halloween, que será realizado no próximo sábado, 22 de outubro, e domingo, 23 no Sesc Bosque, em Rio Branco.

A Associação de Nerds do Acre (Anac) promove a ação com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Sesc e Federação do Comércio (Fecomércio), entre outros parceiros.

“A FEM está viabilizando o fomento à cultura nerd geek [que agrupa pessoas tímidas e inteligentes que se interessam por computadores e pesquisam sobre assuntos de que gostam]. Já temos apoio para os três eventos da Zona Nerd no Acre e também para o Zona Nerd nacional. Nesse evento, a FEM disponibilizou toda a estrutura de som e de palco para que possamos levar o melhor ao nosso público”, explica o vice-presidente da Anac, Hector Magalhães.

A média esperada é de 2.500 pessoas durante os dois dias de evento. Os ingressos para cada dia custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia), já o ingresso social será 1kg de alimento e oito reais, pois o projeto também tem cunho social, em parceria com o programa Mesa Brasil, do Sesc, e os alimentos arrecadados serão destinados a instituições do estado.

Das 14 às 20h o público poderá desfrutar de toda a estrutura, que conta com 18 lojas participantes. Confira a programação:

Fonte/ AgÊncia de notícias do Acre