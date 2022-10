Zilu Godói surge morena, debocha e público aponta provocação para Graciele Lacerda: “Vai viver sua vida”

- Publicidade -

Nestes últimos dias, Zilu Godói deu o que falar ao surgir em um vídeo em suas redes sociais usando uma peruca preta. Muitas pessoas viram a situação como uma provocação para Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé Di Camargo. Nas imagens, a socialite debochou de si mesmo ao ser enxergar morena.

“Acho que não ficou bom. Você ficou parecida com alguém”, diz a amiga de Zilu Godói em vídeo. Nesse momento, a ex-mulher de Zezé Di Camargo se vira para o espelho e debocha da própria imagem ao fazer uma expressão apavorada com o resultado da transformação do visual.

“Não, não, não, pode voltar para o loiro”, comentou Zilu Godói logo em seguida. Assim que volta a ser loira, a mãe de Wanessa comemora: “Agora sim, essa sou eu”. “Esse cabelo cor de ouro é que me deixa doida!! Hahahahahahaha… @cillapenteado arrasando, como sempre!! E ai, gostaram???”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas de plantão viram o vídeo de Zilu Godói como uma provocação para Graciele Lacerda e detonaram a imaturidade da socialite. “Vai viver sua vida”, “Precisa esquecer esse negócio de traição e continuar seguindo”, “Tão madura pras essas atitudes bobas”, disseram alguns internautas.

Diante da repercussão negativa, Zilu Godói decidiu se explicar nos stories. A famosa relatou que o vídeo, na verdade, se tratava da escolha de sua fantasia para o halloween. Ela decidiu que se fantasiará de Mortícia Addams e justamente, por isso, escolheu a lace morena, para deixar o visual bastante similar.

“Oi meus amores, só quero explicar para vocês que aquele reels é uma brincadeira. Só estava experimentando uma peruca preta que eu vou está usando no dia 29 na festa de halloween que vamos fazer na casa de uma amiga nossa e é obrigado a ir fantasiado. Então, eu vou me vestir de Mortícia e só isso”, disse ela.

“Resolvi fazer uma brincadeira gostosa, descontraída. É só isso, nada mais que isso. Não estou aqui para atingir ninguém e nem quero. Peço desculpas, tá? Um beijo”, se justificou Zilu Godói. Mesmo diante das palavras, o público não conseguiu engolir e seguiram vendo como uma indireta para Graciele Lacerda.

TV Foco