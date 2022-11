Zelensky parabeniza vitória de ‘amigo de longa data da Ucrânia’ Lula na eleição

- Publicidade -

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, parabenizou o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória no segundo turno da eleição ao Palácio do Planalto no domingo. Em publicação no Twitter nesta segunda-feira, 31, Zelensky afirmou que confia na colaboração com o “amigo da Ucrânia de longa data” e no reforço das relações bilaterais, com objetivo de assegurar “democracia, paz, segurança e prosperidade”.

Em maio, Lula opinou à revista Time que Zelensky é tão culpado pela guerra russa no país quanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A declaração levou Kiev a colocar o petista em uma lista de figuras internacionais acusadas de promover a propaganda do Kremlin, mas o nome dele foi removido do grupo dias depois.

Durante a campanha, Lula prometeu que dialogaria com russos e ucranianos para tentar uma solução para o conflito que já dura oito meses.

Estadão Conteúdo