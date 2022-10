Zambelli diz que sacou arma porque foi perseguida por apoiador de Lula

- Publicidade -

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) afirma ter sido agredida por um homem negro, na tarde deste sábado (29/10), em São Paulo (SP). Ela contou a própria versão sobre um vídeo, divulgado nas redes sociais, que registra o momento em que a parlamentar saca a arma, atravessa a rua e entra em um estabelecimento comercial.

No próprio perfil, Zambelli afirma ter reagido após ter sido agredida e xingada por um apoiador do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na alameda Lorena, no bairro Jardins. O candidato participa de uma caminhada com apoiadores na Avenida Paulista, em uma região próxima do ocorrido.

Segundo relato, a deputada estava em um restaurante, quando foi abordada por um grupo de apoiadores do ex-presidente. Eles teriam se aproximado da deputada e disparado xingamentos. Ela afirma ainda que foi empurrada e alguém teria cuspido nela. Em seguida, mostra uma marca no joelho.

Veja:

Vídeo contradiz

Um vídeo obtido pela coluna do Guilherme Amado, do Metrópoles, mostra que Carla Zambelli não foi empurrada pelo homem que ela depois perseguiu, armada, e acuou dentro de um bar.

As imagens mostram que Zambelli tropeça sozinha e, ao levantar, sai correndo atrás do homem com um de seus seguranças, que já saca a arma e aponta para o homem negro.