Zagueiro Francês sai de campo aos prantos após lesão e preocupa para a Copa do Mundo

Durante o confronto entre Chelsea e Manchester United neste sábado, o zagueiro Raphael Varane acabou se machucando sozinho e saiu de campo as lágrimas e preocupa completamente a Seleção Francesa para a disputa da Copa do Mundo. O jogador se tornou mais uma das grandes preocupações que o técnico Didier Deschamps tem para definir a equipe que disputará o Mundial do Catar, faltando menos de um mês para o início da competição.

Zagueiro pode se juntar a outros atletas franceses

A Seleção da França vive momentos sombrios, que parecem ficar pior cada vez que a Copa do Mundo se aproxima. Além de momento turbulento na carreira de Mbappe, a equipe de Deschamps não irá contar com o meio campista do Chelsea, N’golo Kanté e também com o goleiro do Milan, Mike Maignan, ambos lesionados.

Além da dupla de jogadores, a França corre o risco de ficar sem outro dos seus principais jogadores, o meio campo, Paul Pogba, que ainda é dúvida para a disputa da competição Mundial, pois ainda se recupera de cirurgia no joelho. O zagueiro Lucas Hernández também é dúvida para a disputa do torneio por conta de lesão.

A atual campeã do Mundo fará sua estréia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro, quando enfrentará a Seleção da Austrália ás 16 horas, horário de Brasília.