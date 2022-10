XVI Semana da Fisioterapia da Uninorte abordará temas relevantes com profissionais da área em novembro; se inscreva

- Publicidade -

O Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Uninorte promoverá entre os dias 04 e 05 de novembro, no auditório da sede da instituição, XVI Semana da Fisioterapia da Uninorte em parceria com a Associação dos Fisioterapeutas do Acre, cujo tema será “Os avanços tecnológicos e práticas baseadas em evidências no atual cenário da fisioterapia”.

O evento tem como público-alvo alunos e professores do curso, assim como profissionais que atuam na área da Fisioterapia. Nas palestras, serão abordadas temáticas diversas sobre o campo de atuação do fisioterapeuta.

O evento retoma após um período de restrições, devido à pandemia da Covid-19 onde foi possível observar o importante o papel do fisioterapeuta na recuperação dos pacientes pós-covid-19.

Este evento está repleto de novidades, com fisioterapeutas de outros estados e também grandes profissionais locais.

