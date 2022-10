Xororó e Luciano contrariam amigos e não votam em Bolsonaro

A adesão de sertanejos à campanha de Jair Bolsonaro (PL) não foi ampla, total e irrestrita. Chitãozinho e Zezé Di Camargo, por exemplo, visitaram o candidato à reeleição em Brasília sem seus irmãos e parceiros de dupla, Xororó e Luciano. Os dois cantores, segundo o portal UOL, não votarão no atual presidente em 30 de outubro.

Fontes próximas aos dois sertanejos informaram ao colunista Lucas Pasin que Xororó e Luciano, dois dos cinco Amigos, não votam atualmente em Bolsonaro. Os dois também preferem não comentar sobre política e são contra o apoio público de artistas a candidatos.

Embora não declare publicamente seu apoio político, Xororó, de acordo com o UOL, se posiciona ao lado dos filhos Sandy e Junior, que também não apoiam Bolsonaro. Junior, aliás, revelou seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Junto com Chitãozinho, participou da campanha de José Serra (PSDB) à Presidência, em 2002

Luciano, que em 2018 chamou Bolsonaro de “idiota” no primeiro turno e posou ao lado do então candidato no segundo turno, discordou de Zezé Di Camargo em outras eleições. Enquanto o irmão mais velho apoiou candidaturas de centro-direita, o mais novo nunca escondeu seus votos em Lula e Dilma Rousseff. A exceção foi em 2002, quando a dupla foi contratada pela campanha de Lula à presidência.

