Xi Jinping é confirmado líder da China e segue para 3º mandato

O presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito, neste domingo (23/10), como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC). Com isso, ele seguirá no comando do país por mais cinco anos.

Este é o terceiro mandato seguido de Xi, que consolida seu poder na liderença do país asiático.

Mudanças constitucionais Ao reeleger Xi, o congresso do Partido Comunista Chinês também aprovou uma série de emendas à constituição partidária que fortalecem a liderança do presidente do país.

Além de ter sido reeleito secretário-geral, ele também foi reconduzido como presidente e líder do Exército durante o 20º Congresso do PCC.