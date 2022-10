WhatsApp vai permitir editar mensagens JÁ enviadas? Entenda!

A tecnologia permitiu que as pessoas pudessem ter acesso a várias plataformas diferentes. Assim, hoje em dia é possível estudar, trabalhar, se divertir, tudo por meio de aplicativos. Assim, um dos aplicativos mais populares é o app de mensagens instantâneas, o WhatsApp. Ele permite que as pessoas façam chamadas de voz, mensagem mensagens de texto, enviem fotos e vídeos e mais.

O WhatsApp traz novidades para seu público de tempos em tempos. Como é um dos aplicativos de mensagem mais utilizados atualmente, a plataforma busca adequar a ferramenta conforme a demanda da população. Dessa maneira, a maioria das pessoas já passaram pela situação de enviar uma mensagem escrita errada ou ainda corrigida de maneira incorreta pelo corretor automático. Então, muitos usuários começaram a solicitar a possibilidade de editar as mensagens enviadas.

WhatsApp permite edição

No último dia 14 de outubro, sexta-feira, uma novidade foi divulgada pelo WABetaInfo. Esse portal é conhecido por trazer novidades sobre o mensageiro em primeira mão. Além de sempre acertar quais as modificações que serão realizadas.

De acordo com o site, a empresa está criando um novo recurso que irá permitir a edição de mensagens mesmo após enviá-las. Com essa ferramenta, os usuários terão a chance de corrigir possíveis erros de digitação nos balões em até 15 minutos depois de enviar ao destinatário.

Contudo, a novidade ainda não está disponível para o público do aplicativo. Apenas alguns usuários da versão beta do aplicativo já podem testar a novidade. Vale lembrar que essa opção é um tipo de aplicativo de teste. Todas as novidades passam pelos usuários Beta antes de chegar ao público em geral.

Como irá funcionar?

Segundo o site especializado na plataforma da Meta, a versão beta 2.22.22.14 do aplicativo para os Androids trouxe um exemplo do que será a função. A expectativa é de que ela chegue em um futuro próximo. Com a novidade os usuários puderam observar os detalhes da edição.

Foi possível perceber como as mensagens ficarão marcadas após passar por essa edição. Conforme mostra a nova ferramenta, o balão de texto irá levar a palavra “Editado” ao fim da mensagem e antes do horário em que foi enviada. Esse ponto tem como objetivo mostrar ao destinatários que o remetente modificou a mensagem original.

Ao que parece, o usuário terá um período de até 15 minutos caso queira editar suas mensagens depois de enviá-las. Contudo, ainda não se sabe se a pessoa poderá editar a opção mais de uma vez dentro desse tempo.

Contudo, um ponto importante de ressaltar é que a empresa não garante a chegada da mensagem editada. Assim como ocorre com as mensagens apagadas, não é possível certificar que a pessoa não tenha acesso ao conteúdo original caso o recebedor esteja com seu celular desligado e assim permaneça durante um dia, por exemplo, após o envio.

Quando a novidade chega?

Vale a pena lembrar que, como a função está em fase de desenvolvimento, ainda pode haver alterações até que ocorra o lançamento. Também é necessário explicar que a empresa ainda não comentou sobre uma previsão de quando o recurso terá o lançamento oficial Além disso, não se sabe ainda a respeito da disponibilização do recurso para iPhones e WhatsApp Web.