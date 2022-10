WhatsApp testa bloqueio de prints em fotos de visualização única

- Publicidade -

O aplicativo de mensagens WhatsApp está começando a implementar de forma gradual, um novo recurso de bloqueio de captura de tela em vídeos e fotos de visualização única. A novidade de privacidade foi anunciada em agosto deste ano e começou a funcionar para alguns usuários nessa segunda-feira (3/10).

Por enquanto, o aplicativo disponibilizou o recurso, que garante mais segurança no envio de arquivos, apenas para testadores da versão Beta. De acordo com a empresa, ainda não existe uma data definida para que o recurso chegue a todas as versões do aplicativo.

A ferramenta impede que quem recebe as mídias faça capturas de tela de fotos e vídeos que só podem ser abertos uma única vez, mas sem notificar o remetente sobre a tentativa de prints. Assim, caso algum contato tente fazer uma captura de tela de alguma mídia enviada por um usuário, ele não será informado disso.

Com o recurso, quando a pessoa tenta tirar o screenshot, a imagem fica preta, e logo em seguida aparece uma mensagem informando que não é permitido fazer capturas de tela por conta das políticas de segurança do aplicativo.