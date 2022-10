Web sai em defesa de Deolane após fala de Shayan sobre morte de Kevin

- Publicidade -

A internet se mobilizou, na noite desta quinta-feira (27/10), para defender a advogada Deolane Bezerra após uma fala de seu rival, Shayan Hagbin, em um podcast. O iraniano afirmou que MC Kevin “se matou” por medo da noiva. Vale lembrar que o funkeiro morreu em maio do ano passado, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

O comentário de Shayan no Link Podcast, apresentado por Lucas Selfie, repercutiu de forma negativa nas redes sociais, e os internautas saíram em defesa da advogada.

“Como Shay tem coragem de falar aquilo? Quem acompanha a Deolane desde do começo sabe muito bem o quanto ela sofre com isso. Quanta dor essa mulher já passou”, apontou uma internauta. “Shay é tão nojento e desprezível que usou a tragédia que aconteceu com o Kevin para sujar a imagem da Deolane. Até que ponto as pessoas chegam por fama e prestígio, né? Que cara escroto”, apontou um segundo.

“Independente de você gostar ou não da Deolane isso que o Shay falou sobre ela é muito pesado, sinceramente ver gente comentando ‘ele não mentiu’ chega ser tão podre quanto ele”, disparou um terceiro.

“Se tem alguém que ajudou o Kevin, foi a Deolane. Não aceito um lix0 daquele falar aquilo. O Kevin era louco por ela justamente pela mulher que ele tinha ao lado, ela fez de tudo por ele, inclusive pós a morte, ela só parou porque foi impedida, se não estaria atrás de justiça até hoje”, defendeu mais uma.

Entenda

Em entrevista ao Link Podcast, Shayan declarou que não quer contato com Deolane fora do reality show. Em certo momento, Selfie questionou se o iraniano acredita que a advogada “usa as pessoas e descarta”.

“Demais! Eu não estou falando de relacionamento, estou falando em tudo”, pontuou o ex-peão, que continuou: “não conheço e nem quero conhecer o que aconteceu no relacionamento dela”, respondeu o ex-peão, citando MC Kevin, que morreu em maio do ano passado após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Pouco depois, Shayan voltou atrás do comentário e pediu desculpas pela declaração. “Meu pedido de desculpas por ter me expressado errado. Não foi minha intenção interferir em assuntos passados e falar dessa maneira, me desculpem!”, escreveu ele em seu Twitter.

🚨 GRAVÍSSIMO! Durante o podcast do Lucas Selfie, o Shay falou que o Mc Kevin se MAT0U com medo da Deolane "o cara se mat0u com medo dela". GENTE? #AFazenda pic.twitter.com/F4lzKScGSP — Urach Sem Grife 🌈 #AFazenda (@UrachSemGrife) October 27, 2022

Metrópoles