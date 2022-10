Wanessa divulga vídeo onde conversa com Faustão e fala sobre Zezé: “Meu pai sentou comigo e falou”

- Publicidade -

Herdeira de um talento de família, a cantora Wanessa Camargo, filha de Zezé, usou suas redes sociais nesta terça-feira (11), para relembrar o início marcante de sua carreira. Por meio de um vídeo no Instagram, a artista divulgou momentos em programas de TV, como o extinto Domingão do Faustão, e celebrou o sucesso da canção ‘O Amor Não Deixa’.

Na gravação, a famosa surge muito mais nova, porém, esbanjando desde sempre um talento nato. No programa do Faustão, a artista que ainda dava os primeiros passos na música, chegou a falar do início e da frase que ouviu do pai.

“Meu pai sentou comigo e falou: ‘o que você quer fazer? Você quer fazer isso? [música]. Eu falei, quero, eu vou atrás disso e vou lutar por isso’”, relembrou a cantora..

Além do relato sincero e momentos em diversos programas de TV, Wanessa Camargo fez um textão na legenda do compartilhamento. “Há 22 anos nascia O Amor Não Deixa! Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje.”, iniciou a cantora na legenda.

“Sou muito grata por ter vocês comigo, e agora, tantos anos depois, vamos celebrar minha nova fase, com meu novo show, neste sábado, na @highclub__, com a melhor energia possível! Obrigada por sempre estarem comigo!”, completou Wanessa Camargo.

TV Foco