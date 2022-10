Wanessa Camargo vê ex-marido assumir nova parceria para todo o Brasil: “Pensa na felicidade”

O ex-marido da herdeira de Zilu anunciou por meio do seu Instagram uma nova parceria e na ocasião, fez um textão impactante. Marcus Buaiz e Wanessa anunciaram a separação em maio deste ano, e desde então, todos os holofotes estão voltados para o ex-casal.

Os Jomi Houses são a nova parceira do empresário, e para anunciar ao seu público, o bonitão disparou. “Pensa na felicidade de ter esse mentor junto de um negócio extraordinário? O Espírito Santo será o berço de um conceito único no mercado, rentabilidade, qualidade de vida e experiências inesquecíveis”, disse o ex de Wanessa Camargo.

“O que já era bom conseguiu ficar sensacional: o time de sócios do Jomi Houses conta agora com ninguém mais, ninguém menos do que Marcus Buaiz (@marcusbuaiz). Para quem ainda não o conhece, já adianto: ele é um pai apaixonado pelos dois filhos, embaixador do @btgpactual, empresário e sócio de uma lista de grandes empresas”, acrescentou o amigo de Zezé Di Camargo.

“É gratificante demais quando uma pessoa tão relevante no cenário de negócios do Brasil e do mundo, como o Marcus, acredita e aposta em um projeto como o Jomi. Vamos pra cima com tudo! Trabalha e confia!”, concluiu o famoso empresário.