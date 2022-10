Wanessa Camargo reencontra ex-marido Marcus Buaiz em apresentação de teatro do filho

- Publicidade -

Wanessa Camargo e o ex-marido, Marcus Buaiz, se reencontraram nesta terça-feira (25), durante uma apresentação de teatro do filho mais velho, José Marcus, de 10 anos.

Os dois não registraram nenhuma foto juntos, mas gravaram algumas cenas do espetáculo do filho praticamente do mesmo lugar.

Wanessa e Buaiz anunciaram o fim do relacionamento em maio, após 17 anos de relacionamento. Não demorou muito para que surgissem rumores de que a cantora estava vivendo um romance com o ex-namorado, Dado Dolabella.

Neste mês, a filha Zezé Di Camargo e Zilu Godoi retornou aos palcos após pausa causada pela pandemia e aproveitou a ocasião para assumir sua reconciliação com o ator.

