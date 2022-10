“Vou todo dia”, diz mulher que dá prejuízo em salão com plano mensal

- Publicidade -

O sonho de muita gente é nunca mais precisar lavar o cabelo sozinho e ter sempre uma manicure à disposição.

Isso é possível por R$ 499 mensais em um salão na Zona Oeste de São Paulo.

Moradora da cidade, Mariana Ciotta viralizou nas redes sociais ao mostrar como aproveita o clube de beleza que assinou no estabelecimento paulistano.

“Assinei um plano de um salão de beleza que você tem acesso a massagem, drenagem, hidratação, limpeza de pele, cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, etc de forma ilimitada. O que o pessoal do salão não esperava é que eu ia estar lá todo dia”, escreveu no Twitter.

“Bateu um estresse mínimo no trabalho e eu chego lá 19h pedindo uma escova. Dia longo? Massagem e unhas. Pagando sim, mas fazendo valer a pena”, brincou a jovem na rede social. “Sem brincadeira: eu nunca mais lavei meu próprio cabelo”, adicionou.

Fonte/ Portal osegredo.com