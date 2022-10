“Vou devolver o que vocês me derem”, diz Ludmilla para rebater críticas de fãs

A artista, então, rebateu as críticas dos fãs nas redes sociais. “Ainda sou obrigada a ler que tenho mania de perseguição. Nunca vi tanto especialista de Twitter colocando preço no meu trabalho. Aí vem artista gringo cobra o dobro do valor para ficar de bico seco e pasme? Não vi ninguém falar nada”, disse.

A cantora fez questão de afirmar que a crítica não foi direcionada a banda Paramore, que se apresenta no Rio de Janeiro e em São Paulo com ingressos custando até R$936. Em seguida, Lud foi firme ao dizer que não aceitaria mais críticas fortes dos internautas. “Entendo que teve gente que deve ter ficado triste por não ter conseguido ir, mas uma grande maioria estava apenas entrando no hype me diminuindo pra ganhar like. Já estou logo avisando que a partir de hoje o meu tom vai mudar por aqui. Vou devolver exatamente o que vocês me derem!”, escreveu.