Você sabia que o Príncipe Harry não se chama Harry?

O Príncipe Harry está no olho do furacão por conta das muitas polêmicas que acumulou com a Família Real desde que abdicou dos direitos e privilégios da monarquia, em 2020. No entanto, enquanto o mundo presta atenção nos escândalos, um detalhe muito importante sobre a vida do rapaz passou despercebido: ele não se chama Harry!

O nome de batismo do Príncipe Harry é Henry Charles Albert David. Ele reforçou sua verdadeira alcunha durante um bate-papo com o ganhador de um prêmio. A conversa foi com um menino que se chama Henry, justamente, por conta do monarca. “Você é a inspiração pela qual o Henry se chama Henry. Antes dele vir ao mundo, nós descobrimos que você era príncipe Henry, não príncipe Harry. Eu disse: ‘Eu amo esse nome’. A partir daí, ele se chamava Henry”, explicou a mãe do pequeno. “Meu nome também é Henry, mas todo mundo me chama de Harry. Eu não faço ideia do por quê”, brincou o duque.

LIVRO DE MEMÓRIAS DO PRÍNCIPE HENRY, OPS, HARRY PROMETE POLÊMICAS

Príncipe Harry planeja o lançamento de um livro de memórias para contar a própria versão sobre as polêmicas que rondam sua relação com a Família Real. Em artigo publicado na revista New Idea, o escritor Phil Dampier revelou detalhes dos conflitos que ele pretende abordar na autobiografia.

Fonte: Purepeople