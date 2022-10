Vizinho flagra babá batendo em bebê e em criança de 2 anos; Veja vídeo

- Publicidade -

Um idoso, de 66 anos, flagrou o momento em que uma mulher, de 58 anos, agride um bebê, de 11 meses e uma menina de 2 anos. O caso foi registrado na quarta-feira (26), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. A autora é babá das crianças.

O idoso contou à polícia que não é a primeira vez que escuta os choros das crianças e que desconfiava que a mulher as agredia, então decidiu gravar.

As imagens foram feitas do lado de fora da casa, na janela do banheiro onde a mulher dá banho na menina. Durante toda a filmagem é possível ouvir o choro e gritos da criança, que chama pela mãe. O bebê também chora. Em certo momento, há barulhos que parecem ser de tapas.

Neste momento, o idoso entra na casa e confronta a mulher, que tenta se explicar. O homem avisa que está gravando. Assim, mulher diz que vai deixar as crianças e vai embora. O idoso rebate dizendo que vai acionar a polícia.

“Fica batendo em criança”, diz o homem. “Eu não estou batendo, estou segurando”, diz a mulher. “Eu vi” afirma o vizinho. “Eu vou embora e o senhor cuida aí”, conclui a mulher.

A Polícia Militar foi acionada e momentos depois a mãe das crianças, de 21 anos, compareceu ao local. A menina de 2 anos apresenta um hematoma na testa. O bebê não apresentava lesão, mas chorava muito.

A jovem contou que contratou a mulher há 15 dias para cuidar dos filhos. À polícia, a mãe disse ainda que as crianças começaram a apresentar comportamento estranho e estavam com medo da babá.

À polícia, a jovem indicou onde a babá morava. Os policiais foram até o local e conseguiram efetuar a prisão da mulher, que negou as agressões. Ela disse que as crianças eram muito agitadas e se debatiam na hora do banho, mas confessou que deu uns tapas para que parassem de chorar e que não chegou a causar nenhum tipo de lesão.

Outra vizinha da vítima, de 24 anos, contou que a situação é rotineira, inclusive já havia questionado a babá do motivo de ameaçar bater nas crianças e o porquê as crianças choravam bastante com ela. Ainda segundo relato, em uma das vezes o bebê chorou tanto que lhe faltou ar, mas a babá havia respondido que não era nada demais.

Veja vídeo: