“Vivem fora da realidade”, dispara Ludmilla sobre os sertanejos

Sem mencionar nomes, Ludmilla alfinetou sertanejos que declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Para ela, que é apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os artistas que estão do lado do atual presidente vivem em “uma realidade completamente diferente”. A declaração da funkeira foi feita durante o Prêmio Multishow, no qual a coluna LeoDias marcou presença.