VITORIOSO: com 77,35% das urnas apuradas, Gladson Cameli é reeleito Governardo do estado do Acre

Gladson Cameli tinha 55,95% dos votos válidos, e foi o primeiro Governador a ser reeleito nesta eleição, com 77,35% das urnas apuradas.

Aliado do Presidente Jair Bolsonaro, o favorito dos eleitores acreanos já aparecia com grandes chances a reeleição desde as primeiras pesquisas.

Gladson, agora consolida-se novamente Governador do Acre, tendo como vice a senadora Mailza Gomes, que ao lado de uma grande bancada no parlamento, e seguirá junto ao Governador, na busca por dias melhores para o povo.

Cameli atravessou com determinação a pandemia da Covid-19, chegando ser um dos chefes de estado, a decretar lockdown.

Sempre em busca do desenvolvimento do Acre, Gladson foi eleito no primeiro turno das eleições para Governador em 2018, contra Marcus Alexandre (PT), e destacou-se por sua simpatia, compromisso, e espírito humanitário, resultando na sua reeleição ao Governo do estado.

É com grande alegria que saudamos o vitorioso Governador reeleito Gladson Cameli, e reafirmamos nossas esperanças em dias melhores, certos de que o representante escolhido pelo povo, lutará incansavelmente em prol da sua gente.

Avante Governador Gladson!