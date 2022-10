Vitão faz a fila andar após namoro com Luísa Sonza e engata romance às escondidas com cantor: “Meu lindo”

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do portal EM OFF, o ex-namorado de Luísa Sonza, o Vitão, fez a fila andar.

Não é grande novidade que após o fim do namoro com a cantora, o rapaz começou a se aventurar por aí e inclusive mudoiu os seus gostos. Acontece que, segundo fontes seguras, Vitão teria passado a viver um affair com um rapaz. Ainda segundo o EM OFF, o novo amor do Vitão também trabalha no meio artístico, com alguns famosos, e foi assim que os dois acabaram se conhecendo.

A notícia é de que Vitão estaria vivendo um romance com Flávio Lopez, mais conhecido como Kendell Lyns. Para quem não sabe, ele é jornalista ator e cantor.

Aliás, vazou um print de uma conversa que, supostamente, seria entre Vitão e Kendell Lyns. Na imagem é possível ver o cantor perguntar: “Onde vai querer ir dessa vez?” e recebe uma resposta fofa do rapaz: “Meu lindo”.

Logo depois, Vitão enviou mais uma mensagem carinhosa ao seu suposto novo romance. “Você que é! Logo vamos estar juntos novamente, bb. Na hora que eu parar aqui, te ligo. Beijos”, escreveu o cantor Vitão, ex-namorado da cantora Luísa Sonza.

Se conhecendo melhor

Vale salientar, que recentemente o ex-de Luísa Sonza fez declarações em uma entrevista afirmando que nos últimos tempos estava se conhecendo melhor. . “Não sei exatamente onde me encaixo. Até então sempre me vi como um homem hétero, sempre gostei de mulheres mas cada vez mais entendo que talvez o sexo seja mais do que apenas isso. Tenho me entendido de outras formas, me relacionado com pessoas diferentes e é muito disso”, disse ele na ocasião.

