Vírus misterioso transforma pombos em ‘zumbis’ no Reino Unido

- Publicidade -

Nesta semana algo incomum começou a preocupar especialistas do Reino Unido. Um vírus misterioso transformou pombos em “zumbis”. As aves estão espalhadas por um santuário em Jersey, e os funcionários do local resolveram fazer um alerta geral.

De acordo com a publicação do jornal britânico Mirror e o americano The New York Post, o vírus chamado paramixovírus (doença de NewCastle ou PPMV como é popularmente conhecido) ataca o sistema nervoso das aves, fazendo com que elas torçam o pescoço, fiquem com tremores pelo corpo (principalmente cabeça e asas), além de provocar rigidez e paralisia parcial das pernas e asas, emagrecimento, fezes anormais (verdes) e perda de apetite.