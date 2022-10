Violência: Noivo é assassinado a tiros na saída do próprio casamento

- Publicidade -

De acordo com informações da imprensa local, a vítima foi identificada como Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 anos. Ele recebeu quatro tiros de um criminoso, que fugiu após a execução.

Marco Antonio havia acabado de casar e estava na porta da igreja quando foi baleado. Imagens que rodaram a internet mostram a noiva do rapaz com o vestido branco manchado de sangue.

Em vídeos, é possível ouvir os gritos desesperados da mulher, enquanto outras pessoas tentam realizar manobras de reanimação na vítima.

De acordo com informações de testemunhas, a ambulância demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local. Os socorristas encontraram o rapaz em estado grave e o levaram a um hospital, mas ele morreu no caminho.

Ainda segundo relatos da imprensa mexicana, uma irmã de Marco Antonio foi baleada nas costas, encaminhada a um hospital, mas não corre risco de morte.

Autoridades se manifestam

Não se sabe o que teria motivado o ataque, mas as autoridades suspeitam que o assassino tenha se confundido. Foi levantada a hipótese de que ele estivesse ordenado a matar um outro homem, que também se casaria no domingo, mas em outra cidade.

Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de Sonora afirmou que “nenhuma linha de investigação está descartada” e pediu que a população “colabore com a investigação e facilite a captura do ou dos responsáveis”.

