Vinicius Junior e Rodrygo e exaltado pelo Presidente do Real Madrid, enquanto Mbappé recebe críticas

A imprensa francesa garantiu que Mbappé planeja sair do PSG em breve, mesmo que o atacante negue. Caminho aberto para o Real Madrid? Se depender do presidente Florentino Pérez, não. Em entrevista à rádio Cadena SER após a cerimônia da Bola de Ouro, o dirigente desdenhou do atacante francês, antigo alvo do clube espanhol.