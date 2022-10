Vindo de pequeno aeroporto dos emirados, avião soviético chega ao aeroporto do Recife

- Publicidade -

Um dos clássicos da aviação soviética está neste momento no Aeroporto do Recife, após chegar de um longo voo vindo dos Emirados Árabes Unidos.

De matrícula UR-ZAR, a aeronave é um Ilyushin IL-76TD, um clássico soviético de quatro motores, bastante utilizado como cargueiro, mas também tendo versões especiais para reabastecimento no ar, combate a incêndios e radar aéreo.

Aviões deste modelo são até frequentes no Brasil, geralmente fretados por sua capacidade de carregar cargas despadronizadas, mas o que veio desta vez pertence a uma empresa aérea ucraniana de nome ZetAvia, pouco conhecida por aqui, embora tenha a maior frota de IL-76 da Ucrânia.

Segundo dados da plataforma de rastreamento Radarbox, o quadrijato saiu do Aeroporto do Emirado de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, e fez uma escala em Lagos na Nigéria, antes de chegar em Pernambuco.

A visita do jato não consta do registro de voo comerciais autorizados e estaria ligado a um fretamento com autorização de pouso diplomático, tendo o Brasil apenas como escala de reabastecimento e descanso de tripulação.

Outros detalhes não foram divulgados, a expectativa é que o jato decole no domingo, dia 30 de outubro, saindo de Recife para um destino ainda não informado, provavelmente outro país sul-americano.

Fonte/ Portal aeroin.net